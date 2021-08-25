РИАМО - 25 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить в 2 раза мощности горячей линии для доноров плазмы, необходимой для лечения коронавирусных больных. На сегодняшний день плазму сдали свыше 25 тыс. горожан, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

После увеличения мощностей операторы горячей линии будут обрабатывать до 130 тыс. звонков в месяц. Для этого из бюджета города выделили 16,7 млн рублей.

Переливание плазмы — один из самых эффективных способов борьбы с коронавирусом. Исследования показывают, что эта практика повышает выживае­мость тяжелобольных пациентов на 19%. Кроме того, переливание плазмы значительно сокращает необходимость переводить пациентов на аппараты ИВЛ.

Из более чем 25 тыс. человек, сдавших плазму в Москве, около 4,6 тыс. сделали это свыше одного раза. В столице заготовлено 19 354 л плазмы, сделано порядка 17,3 тыс. переливаний.

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