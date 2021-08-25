РИАМО - 25 авг. В районе Северное Измайлово по программе реновации переселяют жителей 29 домов. Более 5 тыс. жителей уже получили новое жилье или находятся в процессе получения. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

«В Восточном административном округе столицы, в районе Северное Измайлово, в стадии переезда или уже получили новое жилье жители 29 домов. Под заселение передано четыре корпуса: ул. 5-я Парковая, д. 62Б, Щелковское шоссе, д. 90, корп. 1, и д. 74, а также ул. Константина Федина, д. 13», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В Северном Измайлове по проекту реновации жилищного фонда Москвы подлежат переселению 36 тыс. жителей из 179 жилых домов площадью почти 600 тыс. квадратных метров. Для «волнового» переселения подобраны 16 стартовых площадок, на них можно построить свыше 370 тыс. квадратных метров недвижимости.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5175 домов.

За 7 месяцев 2021 года по программе реновации в новые квартиры переехали свыше 13 тыс. жителей Москвы.

Московская реновация: как будет проходить программа в 2021 году>>