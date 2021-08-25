РИАМО - 25 авг. Московская область заняла третье место в медиарейтинге самых упоминаемых в СМИ российских регионов в контексте национальных проектов по итогам июля текущего года. Соответствующее исследование подготовила компания «Медиалогия».

Первое место рейтинга занимает Приморский край, на второй строчке – Краснодарский край.

СМИ сообщали, что Российский экологический оператор в рамках нацпроекта «Экология» выделит 2,9 млрд рублей инвестиций на 2 проекта по переработке отходов в Подмосковье.

Также в СМИ писали, что в Московской области отремонтировали более 50% дорог от запланированного на 2021 год объема по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Кроме того, сообщалось, что в рамках данного нацпроекта в Московской области в текущем году построили свыше 65 км новых тротуаров.

Паспорта 12 нацпроектов и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента России Владимира Путина.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей свыше 66 тыс. источников.