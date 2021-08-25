РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. В подмосковном Подольске торжественно открыли конкурс профмастерства «Лучший водитель АО «Мострансавто»-2021», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В среду в Подольске торжественно открылся ежегодный конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель АО «Мострансавто»-2021». В программе соревнований финала конкурса несколько этапов: теоретические знания правил дорожного движения и практические навыки управления автобусом. В текущем году участники покажут уровень мастерства не только на автобусе большого класса ЛиАЗ-529265-73, но и на транспортном средстве малой вместимости — «Луидор 2250DS». Также предусмотрен внеконкурсный зачет для руководителей — прохождение трассы на легковом автомобиле.

По итогам конкурса победитель в категории «Автобус большого класса» получит 100 тысяч рублей, малого — 50 тысяч рублей. А уже 26 августа они представят компанию на соревнованиях «Лучший водитель Московской области». Кроме того, денежное вознаграждение предусмотрено для участников, занявших второе и третье места. Лучших выберут в номинациях «Личный зачет по знаниям ПДД» и «Личный зачет среди молодых водителей по скоростному маневрированию».