РИАМО - 25 авг. В столице в 2021 году построят порядка 40 школ и детских садов, в городе ведется работа по ликвидации дефицита мест в образовательных организациях, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Собянин открыл новый корпус школы №2117 в Щербинке.

«Всего за год будет построено около 40 объектов образования – школы, детские сады, но есть районы, где существует дефицит мест в детских садах и школах», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что к таким относится и Щербинка, где растет население.

Мэр также подчеркнул, что 1 сентября откроются 25 новых детсадов и школ.

За 10 лет в Москве построили более 430 новых школ и детских садов.

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