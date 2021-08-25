РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 авг. На Комсомольской улице в подмосковном Домодедове в ночь на 26 августа ограничат движение транспорта, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Движение будет ограничено на участке автодороги по улице Комсомольская в микрорайоне Северный от Каширского шоссе до дома №1А с 21:00 25 августа до 06:00 26 августа в связи с проведением ремонтных работ.

Водителям приносят извинения за доставленные неудобства и просят заранее выбирать пути объезда.