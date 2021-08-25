РИАМО - 25 авг. В школах Подмосковья обеспечат все меры санитарной безопасности для предотвращения распространения коронавируса, школьникам будут проводить термометрию, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все штатно, все готово, меры безопасности, конечно, мы этим занимаемся. Все идет по плану, и я надеюсь, ничто не помешает начать учебный год очно», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что будет организован контроль температуры на входе в школы, чтобы ученики знали, что в образовательные учреждения нужно приходить здоровыми.

Школьные линейки в честь Дня знаний в Подмосковье в 2021 году пройдут в очном режиме, на них будут соблюдать необходимые меры безопасности.

В этом году в подмосковные школы 1 сентября пойдут 985 тыс. детей, 115 тыс. из них – первоклассники.

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