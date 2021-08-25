РИАМО - 25 авг. Российский президент Владимир Путин призвал совершенствовать систему оплаты труда учителей, при этом исходить нужно из бюджетных возможностей, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Власти должны выделять деньги на создание правильного образа учителя», — подчеркнул президент.

Он отметил, что повышать оплату труда учителей следует в рамках возможностей бюджета страны.

Ранее глава государства во время онлайн-встречи с учителями, преподавателями вузов, студентами, абитуриентами и учениками школ предложил объявить 2023 год в России Годом педагога.

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