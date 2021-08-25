РИАМО - 25 авг. Россия взяла первое золото на Паралимпиаде в Токио. Спортсменка Валерия Шабалина выиграла дистанцию 100 м баттерфляем у женщин, сообщает Газета.ru.

Ее результат — 1 минута 03,59 секунды. Она обновила свой же мировой рекорд (1.03.68).

Второе место взяла австралийка Пейдж Леонхардт, а третье — ее соотечественница Руби Сторм (+2,91).

Летние Паралимпийские игры проходят в столице Японии Токио. Соревнования пройдут на тех же площадках, которые перед этим использовались для летних Олимпийских игр 2020 года. Всего будет разыграно 539 комплектов наград.