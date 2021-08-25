РИАМО - 25 авг. В Подмосковье и Москве на 25-26 августа объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

В столице предупреждение будет действовать с 01:00 до 04:00 26 августа, в Подмосковье – с 23:00 25 августа до 05:00 26 августа.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили также на территории Рязанской, Тамбовской, Орловской, Курской и Брянской областей. В Липецкой, Воронежской и Белгородской областях объявлен следующий, «оранжевый» уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В ночь на 26 августа в Московском регионе будет облачно, пройдет дождь, прогремит гроза. Температура составит 12-14 градусов тепла.

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