РИАМО - 25 авг. В 2021 году в Подмосковье специалисты выполнили работы замене лифтового оборудования на 648 объектах в 204 многоквартирных домах, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Работы проводятся в рамках масштабной программы по капремонту общего имущества жилых домов. Ее реализуют 7 лет, за этот период специалисты заменили 11 575 лифтов в 3713 домах.

Больше всего замен произвели в Красногорске, Мытищах, Ленинском и Одинцовском округах, Люберцах, Реутове, Электростали, Дмитровском округе, Истре и округе Пушкинский.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева программу по замене и ремонту лифтов со сроком эксплуатации от 20 до 25 лет скорректировали.

«На сегодняшний день трехлетний краткосрочный план замены лифтов 2020-2022 годов выполнен на 60%», - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Комплектующие, используемые в работе, производят прямо на территории области. Работы принимает комиссия, в состав которой входят представители надзорных органов и общественности.

При вводе нового оборудования в эксплуатацию Ростехнадзор проверяет управляющую и эксплуатирующую организации на наличие документов и персонала необходимой квалификации. Это позволяет обеспечить качественную последующую эксплуатацию.

Лифты оборудованы датчиками, обеспечивающими безопасность в том числе юных пассажиров. В каждой кабине есть поручни, а цифры дублируются шрифтом Брайля.

Узнать более подробную информацию о программе капремонта можно на интерактивной карте профильного регионального фонда (https://fkr-mosreg.ru/).