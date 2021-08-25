РИАМО - 25 авг. На территории бывшей промзоны ЗИЛ построят филиал музея «Эрмитаж». Проектная документация для строительства согласована специалистами Мосгосэкспертизы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Московский филиал возведут на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко. Здание будет иметь в высоту 5 этажей.

На подземном этаже будут готовить экспонаты к выставкам. Еще там будут фотолаборатория, хранилище, помещения службы эксплуатации.

Демонстрационный зал разместится на 1 этаже. Там же оборудуют холл со стойкой информации, магазин по продаже книг и сувенирной продукции, конференц-зал, интерактивную зону и ресторан. Предусмотрены служебные и бытовые помещения.

На 2-5 этажах также будут находиться демонстрационные залы. Подняться туда можно будет на 3 лифтах и по 2 эскалаторам.

Прилегающую территорию благоустроят. Там разместят веранды ресторанов, проложат велодорожки, установят скамейки и урны, разобьют газоны и цветники, высадят кустарники, оборудуют автостоянку.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов подчеркнул, что сейчас бывшую промзону активно реорганизуют. На ее территории возводят не только жилье.

«Активно возводят объекты социального и общественно-делового назначения, развивается транспортная инфраструктура», — сказал Леонов.

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