РИАМО - 25 авг. Президент РФ Владимир Путин предложил объявить 2023 год в России Годом педагога, сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующее предложение глава государства выдвинул в рамках онлайн-встречи с преподавателями вузов, школьными учителями, студентами и абитуриентами.

«Можно так и сделать — 2023 год объявить Годом педагогов. Давайте сделаем это, сегодня с коллегами поговорю на этот счет», — сказал Путин.

Также президент отметил, что необходимо совершенствовать оплату труда педагогов.