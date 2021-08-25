РИАМО - 25 авг. 26 августа в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в подмосковном Чехове пройдет презентация нового выпуска журнала «Русский турист» про детский туризм, сообщает пресс-служба редакции журнала.

В рамках презентации пройдет живописный пленэр для детей, а музей организует интерактивную программу. Гости презентации смогут буквально перенестись в мир бессмертной русской классики, заглянуть в сохранившиеся усадебный дом и гостевой флигель, погулять по саду, огороду. Пленэр пройдет рядом с прудом «Аквариум», на берегу которого любил сидеть сам Чехов.

«Каждый раз после выхода нового номера журнала «Русский турист» на ту или иную тему, мы ищем возможность провести его презентацию в максимально нескучном формате, уж очень нам эти скучные формы не по душе. Поэтому в этот раз придумали живописный пленэр для детей, ведь номер посвящен именно детскому туризму, а Чеховский музей, в свою очередь, предложил еще и интерактив», — сказала главный редактор журнала Олеся Подлыжняк.

В рамках презентации пройдет интерактивная программа «Знакомство с крестьянским бытом. Традиционная русская кукла». На нем юные гости презентации смогут узнать, как обходились без холодильника и утюга в старину, смогут сделать свою куклу-оберег и насладиться вкусным чаем с баранками.

«Палитра городов российских»

пресс-службы журнала «Русский турист» пресс-службы журнала «Русский турист» 1 из 2

Сотрудники редакции вместе с детьми, героями нового выпуска журнала и другими гостями также нарисуют в «Мелихове» коллективный портрет уходящего лета в декорациях чеховской усадьбы XIX века.

«Мы уже второй год реализуем наш авторский проект «Палитра городов российских» о творчестве художников-туристов, и в этот раз на презентации творить будут самые юные художники. Ведь наши читатели — это не только взрослые путешественники и спортивные туристы, но и их дети. Иногда ребята рассказывают нам о запомнившихся им путешествиях в своих письмах. И если взрослые туристы обычно показывают фотографии, то дети чаще делятся с нами рисунками», — рассказала шеф-редактор журнала Марина Хлыбова.

Она добавила, что в выпуске журнала «Русский турист» про детский туризм будет опубликовано творчество юных художников, помогавших расписывать стены в деревне Федора Конюхова, их альбомы с рисунками, привезенными из походов, а также аккуратно сохраненные родителями шедевры «черничной живописи», выполненные в особой технике.

Следить за презентацией в режиме онлайн можно будет 26 августа на страницах в социальных сетях «Русского туриста». Позже можно будет посмотреть фотоотчет и ознакомиться с эмоциональными рассказами юных участников.