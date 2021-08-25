РИАМО - 25 авг. В День города в павильоне «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ представят новое светотехническое шоу «Я шагаю по Москве». Премьера запланирована на 11:00, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Шоу будут транслировать каждые 30 минут 11 и 12 сентября. Далее регулярно по расписанию в 11:00 и 19:00 можно будет увидеть ролик «Мегаполис Москва», в 12:00 и 17:00 – ролик «Лучший город Земли», в 13:00 – шоу «Архитектурные стили Москвы», в 14:00 – «Я шагаю по Москве», затем – «Москва Булгакова», «Времена года», а в 18:00 – ролик об истории Москвы.

О премьерном шоу «Я шагаю по Москве» рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«В компании с участниками музыкальных проектов «Голос. Дети» и «Страна, пой» посетители неспешно прогуляются по широким улицам и узким переулочкам Москвы, по цветущим паркам и благоустроенным набережным, пробегутся по «сухому» фонтану», - отметил Левкин.

Создатели задействовали все технические возможности павильона.

Система освещения макета демонстрирует дневное и ночное освещение города, может имитировать движение солнца, облака и другие явления.

«Широкоформатная видеостена длиной 12 метров, состоящая из 24 бесшовных экранов, и 8-канальная звуковая система создают эффект полного погружения в происходящее с насыщенным и объемным звуком», - объяснил Левкин.

Он добавил, что павильон оборудован дезинфекторами, а на входе гостям измеряют температуру.