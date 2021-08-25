РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 авг. В городском округе Люберцы завершили ремонт всех 230 подъездов, запланированных на текущий год, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В среду он провел выездное совещание по адресу: Комсомольский пр-т, 19, корп. 2 и пообщался с жителями. В подъездах дома проведен ремонт входных групп, произведена окраска стен, потолков, замена плитки на первых этажах, замена почтовых ящиков, светильников, реставрация художественного оформления.

«В городском округе Люберцы завершены работы по ремонту подъездов МКД. В этом году приведены в порядок 230 объектов. В настоящее время формируется список объектов для включения в программу ремонта на 2022 год: планируем отремонтировать не менее 230 подъездов», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что всего за время существования программы капремонта, с 2016 года, в округе приведены в нормативное состояние порядка 73% подъездов от их общего числа.