РИАМО - 25 авг. В Серпухове местного жителя признали виновным в нарушении ПДД, которое повлекло за собой гибель 2 человек – полицейского и медика. Мужчина приговорен к 9 годам колонии, сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.

Суд признал достаточными доказательства вины 29-летнего водителя. Утром 1 января 2020 года он в состоянии алкогольного и наркотического опьянения был за рулем «ВАЗ»-2112. На трассе А-108 мужчина врезался в машины экстренных служб, прибывших на место ДТП.

Обвиняемый также совершил наезд на сотрудников скорой помощи и сотрудника ДПС. В результате фельдшер умер на месте происшествия, а инспектор – в больнице. Еще двое сотрудников экстренных служб получили различные травмы.

Водителю назначено 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении.

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