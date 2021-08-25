РИАМО - 25 авг. Москомархитектура утвердила проект реконструкции кинотеатра «Волгоград» в столичном районе Выхино-Жулебино. В обновленном здании разместят современный киноцентр, сообщает пресс-служба ведомства.

Бывший кинотеатр находится на улице Ферганской недалеко от станции «Юго-Восточная». Он уже несколько лет заброшен.

После реконструкции он станет современным многофункциональным комплексом, где будут предусмотрены медобслуживание, досугово-развлекательный корнер, магазины, кафе и современный киноцентр с 9 залами и новейшим оборудованием.

«Реконструкция кинотеатров и создание новых точек притяжения для жителей - одно из важных направлений по развитию инфраструктуры районов. В ритме нашего города многофункциональные центры становятся популярны у горожан», - сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она отметила важность того, чтобы все услуги находились в шаговой доступности и в одном комплексе.

Предположительно новое место притяжения будут посещать порядка 20 тыс. человек в день.

Общая площадь объекта составит около 19 тыс. «квадратов». Проект предполагает, что комплекс разместится не более чем на 3 этажах с 1 подземным.