РИАМО - 25 авг. Внесены изменения в правила землепользования и застройки в отношении территории в районе Выхино-Жулебино на ул. Маршала Полубоярова, вл. 4, корп. 1. Там планируется создать многофункциональный центр, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Данное решение приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром города Сергеем Собяниным.

Ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова отметила, что на земельном участке ориентировочной площадью около 0,2 га сейчас расположен ТЦ «Ладный» площадью 2 тыс. кв. м. В рамках проекта проведут реконструкцию объекта, увеличив его площадь до 3,2 тыс. кв. м за счет пристройки.

Помимо торговли и общепита, здесь будут предусмотрены площади под размещение физкультурно-оздоровительного комплекса и медицинской клиники.