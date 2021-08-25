РИАМО - 25 авг. Правила землепользования и застройки изменили в отношении участка земли на ул. Речников, вл. 19. На указанной территории появятся новые офисы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Изменения ПЗЗ согласовала Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая столичным мэром Сергеем Собяниным.

«На указанной территории площадью порядка 0,83 га инвестор планирует построить объект суммарной поэтажной площадью 14,8 тыс. кв. м, в котором разместятся офисы, магазины и паркинг», – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

При этом на долю офисных помещений придется 12 580 кв. м.

Здания, которые сейчас расположены на участке, будут демонтированы.