РИАМО - 25 авг. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций Московской области в июне 2021 года составила 65 598,4 рубля, это 104,3% к уровню мая 2021 года и 114% к уровню июня 2020 года, сообщается на сайте Мосстата.

Среднесписочная численность работников, исключая внешних совместителей, в июне этого года составила в Подмосковье 2,296 млн человек, или 99,4% к маю 2021 года и 99,9% к июню 2020 года.

В Москве среднемесячная начисленная заработная плата работников в июне текущего года составила 109 306,2 рубля, или 103% к маю и 110% к прошлому июню. Среднесписочная численность работников в отчетном периоде составила 5,203 млн человек, это 101,2% к уровню мая и 100,4% к уровню июня 2020 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что развитие экономики и создание рабочих мест для жителей имеет очень важное значение для региона. Подмосковные власти создают необходимые условия для прихода инвесторов и запуска современных производств.