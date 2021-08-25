РИАМО - 25 авг. За минувшие сутки в Московской области выявили 776 новых случаев заболевания коронавирусом, наибольшее число из них – в Люберцах (74) и Балашихе (73), сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

51 случай выявили в Одинцовском округе, 36 – в Пушкине, 33 – в Королеве, по 31 – в Химках и Красногорске, по 30 случаев выявили в Чехове и Дмитрове.

По 26 случаев – в Домодедове и Ленинском округе, 25 – в Воскресенске, 22 – в Богородском округе, 20 – в Раменском округе, 19 – в Мытищах, по 18 – в Подольске, Щелкове и Серпухове, 15 – в Электростали, по 13 – в Егорьевске и Солнечногорске, 11 – в Сергиевом Посаде, по 10 – в Дзержинском, Истре, Коломне, Орехово-Зуевском округе, 9 – в Ивантеевке и Реутове, 8 – в Долгопрудном, 7 – в Жуковском.

По случаев 6 заболевания выявили в Кашире, Лосино-Петровском, Наро-Фоминске, Павловском Посаде, Рузе и во Фрязине, 5 – в Лобне, по 4 – в Можайске и Зарайске, по 3 – в Луховицах и Ступине, по 2 – в Клину, Шатуре, Электрогорске, по 1 – в Звездном городке, Дубне, Котельниках, во Власихе, Краснознаменске, Лыткарине, Озерах, Пущине и Шаховской.

Ни одного случая не выявили Бронницах, Волоколамске, Красноармейске, Лотошине, Молодежном, Рошале, Серебряных Прудах, Черноголовке, Протвине и Талдоме.

В общей сложности в регионе на сегодня выявили 417 392 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались за пандемию 7675 человек. Выздоровели и выписались 355 888 пациентов.

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