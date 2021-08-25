РИАМО - 25 авг. Спортивный комплекс на территории транспортно-пересадочного узла «Некрасовка» введут в эксплуатацию осенью 2022 года, об этом сообщает пресс-служба департамента строительства города Москвы.

«На объекте продолжаются отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем и устройство наружных сетей. Общая площадь комплекса составит более 21 тыс. кв. м», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

На строящемся объекте уже выполнены работы по монтажу металлоконструкций покрытий и почти завершен монтаж профнастила ледового поля.

Комплекс будет разделен на 12 функциональных зон. В нем будет осуществляться учебно-тренировочный процесс и будут проходить соревнования районного и межрайонного уровней по хоккею, фигурному катанию, шахматам, плаванию, игровым видам спорта (баскетбол, волейбол, теннис, мини-футбол, гандбол).

В здании планируется разместить блок для экстремальных видов спорта, он включит в себя скалодром, скейт-парк и памп-трек, крытый каток с ледовым полем размерами 60х30 м, бассейн для спортивно-оздоровительного плавания, зал для сухого плавания.

Также комплекс получит оборудованный универсальный зал для игр, занятий на тренажерах и хореографии, зал единоборств и шахматный клуб.

Услугами комплекса смогут пользоваться маломобильные граждане, для их удобства создадут безбарьерную среду и оборудуют парковочные места.

Предполагается, что Некрасовский спорткомплекс станет центром притяжения для жителей района.