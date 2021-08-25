РИАМО - 25 авг. Подмосковные фермеры представили продукцию собственного производства на Всероссийском фестивале фермерской еды «СВОЕ» в Орле, об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Порядка 10 сельхозтоваропроизводителей Подмосковья приняли участие в 12 по счету фестивале фермерской продукции «СВОЕ». На эту межрегиональную торговую площадку, к примеру, сыры и молочную продукцию привезли фермерские хозяйства «Альдини» и «Зосима», мясные деликатесы – «Утка-Утка», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

По его словам, продукция подмосковных фермеров получила высокие оценки от покупателей на фестивале.

Продолжение фестиваля состоится в Курске в конце августа. На нем продукция подмосковных фермеров будет представлена более широко, так как принять участие планируют более 25 сельхозпроизводителей региона.

Фестиваль прошел при поддержке Россельхозбанка. Цель мероприятия – открыть для посетителей свежую, натуральную фермерскую продукцию, а также дать возможность покупателям задать все интересующие вопросы производителю. Для фермеров же ярмарка — способ без посредников и лишних затрат завоевать новых клиентов, заявить о своем бренде и повысить доходность бизнеса.

Первый фестиваль «СВОЕ» состоялся в Подмосковье в 2017 году. В течение двух лет к мероприятию присоединились восемь регионов, более тысячи фермеров смогли заявить о своем бренде и повысить доходность бизнеса.