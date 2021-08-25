РИАМО - 25 авг. На Первомайской улице в Щербинке завершилось строительство детско-взрослой поликлиники. Здание в 7 этажей рассчитано на 750 посещений в смену: 500 взрослых и 250 детских, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Общая площадь здания составляет 11,8 тыс. кв. метров. Два блока здания изолированы друг от друга, для каждого предусмотрен отдельный вход.

В учреждении есть все необходимое диагностическое оборудование, в том числе МРТ, КТ, УЗИ. Есть дневной стационар.

Пациенты смогут ждать приема в комфортных зонах. Найти необходимый кабинет поможет простая и понятная навигация. На сегодняшний день завершено и благоустройство прилегающей к медучреждению территории.

Сейчас здание передают специальным организациям Депздрава столицы.