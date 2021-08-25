РИАМО - 25 авг. В Подмосковье поставили еще более 100 машин неотложной медицинской помощи. Автомобили купили за счет средств бюджета региона. Машины передадут медицинским организациям Московской области, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Нами принята программа на основе обращений, требований граждан по серьезной модернизации системы здравоохранения. Это и машины неотложной помощи, и скорой, и тяжелое медоборудование. Мы решили радикально усилить неотложную медицинскую помощь, чтобы она на нашей большой территории соответствовала самым современным стандартам», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время общения с фельдшерами, врачами и водителями.

Губернатор поблагодарил их за работу, самоотдачу и подчеркнул, что в последнее время на системе здравоохранения лежат особые нагрузка и ответственность.

«Пусть эти машины приходят на помощь людям», — подчеркнул Воробьев.

Неотложная медпомощь, в отличие от скорой, приезжает на дом, когда нет угрозы для жизни пациента, например, при пищевых отравлениях, сильной головной боли, недомогании у пожилых, высокой температуре, ухудшении или обострении состояния людей с хроническими заболеваниями.

В регионе свыше 1,4 тыс. автомобилей неотложной медицинской помощи, их парк регулярно обновляют. В прошлом году в Подмосковье закупили 275 новых машин, в этом году планируется 438. Более половины автомобилей выехали на линии.

Часть автомобилей передали в муниципалитеты ранее, оставшиеся 177 авто передадут до конца года. Машины распределяют по городским округам в зависимости от существующей потребности.

«То, что теперь появилась возможность ездить на вызовы на новеньких современных машинах — просто замечательно. Территория у нас большая, вызовов много. Зимой, например, было свыше 40 в день», — рассказала единственная женщина-водитель автомобиля неотложной медпомощи в Солнечногорской ЦРБ Виктория Волошина.

Главный врач Раменской ЦРБ Аркадий Коган отметил, что после того, как новые автомобили выйдут на линию для оказания неотложной медицинской помощи, больница охватит помощью почти все доступные отдаленные территории.

«Эти машины будут перевозить врачей, фельдшеров. У каждой бригады будет свой набор медикаментов как для оказания неотложной помощи, так и экстренной медицинской помощи. Если потребуется срочная госпитализация, пациента отвезут в больницу», — отметил Коган.

Благодаря новым автомобилям врачи смогут оперативнее и эффективнее оказывать неотложную помощь на дому, в том числе в отдаленных населенных пунктах. У медицинских бригад есть все необходимые приборы (глюкометры, пульсоксиметр, тонометр, электрокардиограф) и лекарства.

«Мы счастливы, что 14 новых машин поступает в наше распоряжение, это очень большое подспорье. Теперь мы сможем более свободно распределять график движения, брать на вызовы укладку для оказания экстренной помощи. Это очень важно, потому что приезжая в какой-то населенный пункт, например, дачный участок мы не знаем, что нас ждет. Пациент обращался с одними какими-то жалобами, а на месте оказывается совсем другое, плюс еще соседи подходят, и отсутствие укладки в машине могло оказаться проблемой», — рассказала врач-терапевт Ступинской ЦРБ Наталия Гончарова.

Вызвать неотложную медицинскую помощь на дом можно позвонив в поликлинику, на номера 112, 103, в кол-центр «122».

В Подмосковье есть кабинеты неотложной помощи, их около 280, из них свыше 60 – детские. Узнать, где находится ближайший кабинет неотложной помощи, можно в поликлинике.