РИАМО - 25 авг. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования оценил предполагаемый объем услуг по Covid-19 на второе полугодие в сумму чуть более 111 млрд рублей. Она сформирована на прогнозах Минздрава о 3,9 млн возможных будущих случаях заражения, сообщает РБК.

Информация содержится в аналитической записке Счетной палаты об исполнении бюджета фонда за первые полгода.

Предполагается, что из почти 4 млн возможных заразившихся коронавирусом госпитализация потребуется 20%. Это порядка 784 тыс. пациентов.

В записки отмечается, что фонду потребуется порядка 65,4 млрд рублей дополнительно на оказание медпомощи застрахованным гражданам во втором полугодии. Еще порядка 60 млрд рублей потребуется на компенсацию оплаты работников, коммунальных услуг и т.д.

Число потенциальных зараженных Минздрав рассчитал исходя из текущего количества выявляемых случаев и «продлил» их до конца года.

«Минздрав прогнозирует новый виток пандемии с новым штаммом, не менее тяжелый, чем в предыдущие полгода, когда за шесть месяцев заболело порядка 3 млн человек. Не факт, что это произойдет, однако плюс в том, что деньги на такой сценарий заложены в бюджете уже сейчас», - прокомментировал эпидемиолог Антон Барчук.

Оценил закладывание финансирования на пессиместичный сценарий и доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Есть риск, что коллективный иммунитет не сработает и те, кто уже болел, заболеют вновь. Поэтому лучше иметь готовые для развертывания койки, закупленные препараты и т.д.», - сказал он.

В самом ведомстве пояснили, что расчет производился на основании тенденций по России и другим странам, а также количества вакцинированных.

«Его коррекция возможна в сторону уменьшения при условии роста активности граждан в получении прививок от коронавируса», - пояснили в ведомстве.

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