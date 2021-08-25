РИАМО - 25 авг. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования оценил предполагаемый объем услуг по Covid-19 на второе полугодие в сумму чуть более 111 млрд рублей. Она сформирована на прогнозах Минздрава о 3,9 млн возможных будущих случаях заражения, сообщает РБК.
Информация содержится в аналитической записке Счетной палаты об исполнении бюджета фонда за первые полгода.
Предполагается, что из почти 4 млн возможных заразившихся коронавирусом госпитализация потребуется 20%. Это порядка 784 тыс. пациентов.
В записки отмечается, что фонду потребуется порядка 65,4 млрд рублей дополнительно на оказание медпомощи застрахованным гражданам во втором полугодии. Еще порядка 60 млрд рублей потребуется на компенсацию оплаты работников, коммунальных услуг и т.д.
Число потенциальных зараженных Минздрав рассчитал исходя из текущего количества выявляемых случаев и «продлил» их до конца года.
Оценил закладывание финансирования на пессиместичный сценарий и доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
«Есть риск, что коллективный иммунитет не сработает и те, кто уже болел, заболеют вновь. Поэтому лучше иметь готовые для развертывания койки, закупленные препараты и т.д.», - сказал он.
В самом ведомстве пояснили, что расчет производился на основании тенденций по России и другим странам, а также количества вакцинированных.
«Его коррекция возможна в сторону уменьшения при условии роста активности граждан в получении прививок от коронавируса», - пояснили в ведомстве.
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