РИАМО - 25 авг. Адвокат, эксперт проекта «Слева наПраво» Надежда Ермолаева напомнила владельцам домашних животных, что для них существует юридическая ответственность, сообщает «Прайм».

Так, административная ответственность наступает в том случае, если питомец нарушает общественный порядок. Кроме того, хозяев наказывают, если животное причинило вред другим людям.

«Кроме того, закон возлагает на владельца животного обязанность в гражданском порядке возместить причиненный животным материальный ущерб и моральный вред», — сказала Ермолаева.

При этом региональные власти могут самостоятельно установить меры административной ответственности для владельцев животных. Например, согласно московскому законодательству, в ряде случаев для собачников предусмотрены денежные штрафы.

Так, если собака причинила вред чужому имуществу, то хозяин, помимо компенсации ущерба собственнику этого имущества, также заплатит штраф в доход государства в размере от 500 до 1 тыс. рублей.

Штраф до 2 тыс. рублей грозит тем, кто нарушает правила выгула собак. А за жестокое обращение с животным нужно будет заплатить до 80 тыс. рублей. Также за это преступление могут лишить свободы на срок до 5 лет.

Натравливание собаки на людей наказывается штрафом от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.

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