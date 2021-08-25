РИАМО - 25 авг. Московское областное УФАС России включило ООО «ЭкоКонсалтинг» в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий контракта с муниципальным унитарным предприятием «Подольский троллейбус», сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с фирмой контракт на оказание услуг по инвентаризации стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также по расчету величин предельно допустимых выбросов.

Фирма нарушила условия исполнения контракта, в связи с чем МУП «Подольский троллейбус» расторгло договор в одностороннем порядке. На заседании комиссии УФАС компания не представила доказательств устранения нарушений.

Ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ЭкоКонсалтинг» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.