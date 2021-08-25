РИАМО - 25 авг. Московская область заняла первое место в рейтинге субъектов РФ по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.

В последние годы Подмосковье стабильно входит в топ-3 рейтинга ГЧП. С 2015 года в регионе заключено 39 контрактов в формате ГЧП, а общая сумма инвестиций по ним превышает 188 млрд рублей.

В 2020 году в области заключили 6 контрактов в формате ГЧП в различных сферах деятельности: на транспорте, в ЖКХ, в IT-сфере. Общий объем инвестиций по проектам превысил 112 млрд рублей.

«На текущий момент в проработке регионального Центра ГЧП, созданного в Подмосковье в 2019 году, находится 56 проектов общим объемом инвестиций 244,5 млрд рублей. Шесть проектов находятся на этапе заключения соглашения», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она подчеркнула, что сегодня в Подмосковье заложена серьезная основа для развития государственно-частного партнерства на ближайшие 2-3 года.

По словам Зиновьевой, ко всем инвесторам из сферы ГЧП в регионе применяется комплексный подход. Всю работу по подготовке и сопровождению проектов осуществляет проектный офис на базе регионального центра ГЧП. Координационная роль центра позволяет минимизировать влияние административных процедур на реализацию проекта. Это в значительной степени повышает его привлекательность для частных инвесторов.