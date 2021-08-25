РИАМО - 25 авг. В Балашихе прошел обучающий семинар для общественных наблюдателей Московской области. На мероприятии обсудили темы организации и проведения общественного наблюдения на выборах, а также рассмотрели вопросы правового регулирования статуса общественного наблюдателя. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты Подмосковья.

Семинар провели в очно-заочном формате. В общей сложности в нем приняли участие более 400 человек. Участниками стали члены рабочей группы по организации общественного наблюдения за выборами 17-19 сентября 2021 года в Московской области, представители муниципальных общественных палат Московской области из городских округов Дмитровский, Ивантеевка, Реутов, Пушкинский, Королев, Орехово-Зуевский, Щелково, Богородский, Фрязино и Звездный городок.

«Обучающие семинары, которые проводит Общественная палата Московской области совместно с ведущими общественными институтами, необходимы для совершенствования общественного наблюдения в регионе. Появляются новые задачи, которые требуют новых подходов, знаний и навыков», – сказал модератор семинара, зампред рабочей группы по организации общественного наблюдения в единый день голосования 2021 года в Московской области Петр Ульянов.

Он пояснил, что наблюдатель должен не только знать основы избирательного права, но и хорошо ориентироваться в случаях возможных нарушений или появления конфликтной ситуации.

На семинаре презентовали «золотой стандарт», разработанный ОП РФ, составленный из свода правил, которым должен следовать наблюдатель на избирательных участках. В документе пошагово расписан порядок действий наблюдателя в ходе трехдневного голосования.

«Главная задача общественного наблюдения – обеспечение чистоты и прозрачности предстоящих выборов и законности их итогов. Поэтому участников обучающего семинара мы обучаем на конкретных примерах и ситуациях из практики избирательного процесса», – подчеркнул секретарь избирательной комиссии Московской области Игорь Кудрявин.

О правовом регулировании статуса общественного наблюдателя рассказала заведующая кафедрой конституционного права МГИМО, доцент, кандидат юридических наук Инна Ракитская.

Опытом общественного наблюдения на выборах на примере городского округа Щелково поделился член Рабочей группы по организации общественного наблюдения за выборами в единый день голосования 2021 года в Московской области Александр Макаров.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов выступил с докладом о наблюдении в качестве члена Общественной наблюдательной комиссии в местах принудительного содержания граждан.

«Члены ОНК МО и раньше выступали в качестве наблюдателей за проведением процедуры голосования, но в этот раз члены ОНК МО будут наделены официальным статусом наблюдателя, чтобы они могли вести полноценное наблюдение за ходом голосования. Подписанное нами и Общественной палатой Московской области соглашение подразумевает обмен опытом, информацией, лучшими практиками общественного наблюдения, а также предполагает совместные обучающие мероприятия для общественных наблюдателей – членов ОНК», – заключил Леонов.