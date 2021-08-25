РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 авг. С 2014 года в городском округе Люберцы отремонтировали 586 многоквартирных домов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С 2014 года в рамках региональной программы капитального ремонта на территории городского округа Люберцы было отремонтировано 586 многоквартирных домов, заменено 519 лифтов», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что на 2022 год запланирован ремонт 45 МКД. В 4 домах будет заменено 15 лифтов.

«В Люберцах в следующем году отремонтируем 23 МКД, в Малаховке – 7, в Октябрьском – 4, в Томилине – 7, в Краскове – 4», – уточнил Ружицкий.