РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 авг. Жители и гости Люберец 11 сентября отметят 398-летие города, праздничные мероприятия состоятся на открытых общественных площадках. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В связи с сохраняющейся опасностью распространения Covid-19 мероприятия пройдут с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Торжественный старт праздничного дня будет дан в 12:00 на главной площадке округа – в Центральном парке. На сцене наградят почетных граждан городского округа Люберцы. Изюминкой открытия станет вертолетное шоу «Воздушная мощь России» от «Вертолетов России», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что в 18:00 на главной сцене пройдет вечерняя развлекательная программа с выступлением местных и приглашенных артистов.

«Второй городской площадкой будет Наташинский парк, где программа также начнется в 12:00. В поселках площадками празднования станут: в Краскове – набережная на улице Школьной, в Малаховке – парк «Малаховское озеро» и Малаховский парк, в Томилине – парк Сказок, в Октябрьском – автодром», – уточнил Ружицкий.

По его словам, главным спортивным событием этого дня станет открытие футбольного поля стадиона «Электрон» в Краскове. На остальных стадионах города и поселков также пройдут различные спортивные мероприятия.