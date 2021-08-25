РИАМО - 25 авг. Врачи подмосковных больниц смогли вылечить еще 1571 человека от коронавирусной инфекции. С начала пандемии в регионе заболевание побороли 355 888 пациентов, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

За сутки в Московской области выявили 776 новых случаев. С начала пандемии их число составило 417 392.

Умерли за сутки 12 человек. Общее число жертв пандемии в регионе за весь период составило 7675 человек.

В Подмосковье продолжается кампания по вакцинированию населения. Сделать прививку можно бесплатно.

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