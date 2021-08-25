РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 авг. В городском округе Люберцы продолжается вакцинация от Covid-19, в настоящее время почти 150 тыс. жителей округа сделали прививку, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Для создания коллективного иммунитета необходимо привить 60% взрослого населения. В нашем округе эта цифра составляет 151 461 человек. Сейчас первый этап вакцинации прошли 149 995 человек, что составляет 99% от общего запланированного количества. Из них люди старше 60 лет – 31 754 человека», – сказал Ружицкий.

Он пояснил, что вакцинацию от коронавирусной инфекции жители городского округа могут пройти во всех поликлинических отделениях.

«Кроме того, открыты 10 стационарных пунктов вакцинации. В том числе: в ТЦ, МФЦ, клубе «Активное долголетие» – 5, в стационарных отделениях больницы – 2. Один из них работает с 9:00 до 00:00. График работы пунктов вакцинации еженедельно размещается на сайтах администрации и Люберецкой областной больницы, а также в соцсетях. Мобильный комплекс выезжает на предприятия округа по предварительной записи. В СНТ – по графику», – уточнил Ружицкий.