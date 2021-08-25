РИАМО - 25 авг. У жителей Подмосковья есть возможность обратиться в банк, участвующий в программе лояльности, и заказать там карту «Мир». Уже 60 тыс. клиентов вернули часть коммунальных платежей по этой системе, сообщается на сайте МособлЕИРЦ.

Посмотреть перечень банков-участников можно на сайте программы лояльности для держателей карт «Мир».

Уже в конце августа-начале сентября жители региона получат очередные квитанции на оплату коммунальных услуг. Получить кешбэк с этой суммы можно при оплате картой «Мир» счетов через личный кабинет МособлЕИРЦ.

Подробная информация об акции размещена на главной странице МособлЕИРЦ.