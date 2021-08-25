РИАМО - 25 авг. В природном заказнике «Долина реки Сетунь» загнездилась речная крачка. У внесенной в Красную книгу Москвы птицы в середине лета вылупились 2 птенца, сообщает пресс-служба Мосприроды.

В качестве места гнездования крачка выбрала один из трех плотов для уток, установленных в 2019 году в рамках фестиваля-конкурса «Арт Эко - 2019». В нем участвовали студенты и выпускники ведущих вузов страны, специализирующиеся на архитектуре, дизайне, экологии и ландшафте.

Крачки входят в столичную Красную книгу под 2-й категорией редкости. Они активно защищали свое гнездо от чаек и уток. Посетители заказника могли понаблюдать за тем, как взрослые птицы кормят малышей свежевыловленной мелкой рыбкой.

Речные крачки - перелетный вид, они зимуют на Черноморском побережье и юге Каспия.

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