Лето 2021 года в столице и Подмосковье выдалось по-настоящему экстремальным: в нем нашлось место и тропическим ливням, и рекордной жаре. Так, в июле в Москве был побит температурный рекорд 85-летней давности — воздух прогрелся до плюс 32,7. Но с приближением конца августа осень в столичном регионе постепенно вступает в свои права. Какой погоды ждать от предстоящего сентября, как одеваться школьникам и их родителям на День знаний и придет ли к жителям Москвы и области теплое бабье лето, читайте в материале РИАМО.

Холодная вода и теплые выходные

В последнюю полную неделю августа в Москве и Подмосковье может завершиться метеолето: оно подходит к концу, когда среднесуточная температура воздуха переходит отметку в 15 градусов тепла в сторону понижения.

Обычно в столице такие показатели фиксируют 28 августа, но в этом году, согласно прогнозам синоптиков, похолодать может на пять-шесть дней раньше. В среднем естественная синоптическая осень длится до 15 октября — после этой даты начинается предзимье. Между тем купальный сезон в Московском регионе уже завершился — об этом 23 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Дело в том, что температура воды в Москве-реке снизилась до 20 градусов тепла и уже не повысится.

«Что такое купальный сезон, четкого определения нет. Но я его ассоциирую с рекомендацией врачей, которые говорят, что дети чувствуют себя комфортно в воде, когда температура 22 градуса и выше, поэтому можно говорить, что купальный сезон закончился», — пояснил Вильфанд. Он добавил, что в столицу еще может заглянуть тепло в конце этой рабочей недели, но вода продолжит активно охлаждаться, поскольку ночью будут фиксировать низкие температуры.

Между тем, как рассказал РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, в середине текущей недели — в среду и четверг — ожидается дождливая и пасмурная погода. В эти дни через столичный регион пройдет атмосферный фронт, а в дневные часы температура не превысит отметку в 20 градусов.

«Во вторник-четверг температура днем составит плюс 18-20 градусов. Однако конец недели с пятницы по воскресенье ожидается более теплым — 22-24 градуса в дневные часы. Есть надежда, что потеплеет даже до 25 градусов — а это прекрасная погода для конца августа», — отметил Синенков.

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Хмурый сентябрь

По прогнозу портала Gismeteo, в первый месяц осени Московский регион в целом ждет пасмурная погода за исключением всего одного по-настоящему ясного дня. Самой холодной будет ночь на 22 сентября, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут всего 8 градусов тепла.

Самая низкая дневная температура — 12 градусов — также ожидается в этот день. Самыми теплыми днями предстоящего сентября, по данным Gismeteo, будут 6-8 сентября, когда в Москве в дневные часы потеплеет до 20 градусов. А самые теплые ночи ожидаются 7 и 9 сентября, когда термометры покажут плюс 14 градусов.

По предварительным данным, в сентябре найдется место и дождям. Сильные осадки с переменной облачностью ожидаются в День знаний, так что школьникам и их родителям на праздничные линейки стоит захватить с собой зонты. Ночью в этот день столбики термометров покажут 12 градусов выше нуля, а днем воздух прогреется до плюс 18 градусов.

Кроме того, по данным синоптиков, сильные дожди могут пройти 4-5 и 14 сентября. Всего же в сентябре прогнозируют девять дождливых дней, причем большую часть месяца будет либо пасмурная погода, либо переменная облачность. По-настоящему ясным, по прогнозам синоптиков, будет всего один день — 19 сентября. Как уточняет ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков, это лишь один из вероятных сценариев сентябрьской погоды.

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С приветом из Арктики

Одним из главных признаков наступления осени традиционно считается листопад, но в 2021 году ждать его рано в Москве и Подмосковье не стоит. По словам Романа Вильфанда, это связано с тем, что в мае, июне и августе осадков хватало — засушливым был лишь июль.

«Поэтому не прогнозируется раннее опадание листвы в Москве. Обычно в столице оно начинается в конце сентября», — отметил Вильфанд. В целом же, согласно прогнозам синоптиков, в сентябре температура воздуха в столице будет соответствовать климатической норме, однако стоит ожидать и периодов похолодания.

Так, заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина ранее заявляла, что днем в Москве ожидается 15-20 градусов тепла, ночью — 5-10 градусов выше нуля. При этом в моменты похолоданий в сентябре ночами будет 1-6, а днем — 5-10 градусов тепла.

В свою очередь ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал в своем Instagram, что, по предварительным оценкам, средняя температура в первой половине сентября будет на 0,5-1 градус выше нормы, при этом количество осадков составит 60%. Такая погода повысит вероятность наступления классического бабьего лета.

«Однако во второй половине сентября, в связи с увеличением контрастов температуры между остывающей Арктикой и все еще теплым югом, активизируется циклоническая деятельность. Температура вернется в норму и постепенно окажется даже немного ниже ее. Погода станет неустойчивой — то тепло, то холодно», — сообщил Тишковец.

При этом смену метеоусловий будет сопровождать сильное ненастье и дожди — выпадет до 120% от положенной нормы осадков, усилятся ветры, а в конце сентября и в начале октября вероятны арктические вторжения. Как отмечает синоптик, это может поставить крест на возвращении бабьего лета.

«Поворотным моментом сезона станет переход среднесуточной температуры через плюс 10 градусов в 20-х числах сентября, что для фабрики фотосинтеза является критической температурой — наступит золотая осень», — заключил Тишковец.

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