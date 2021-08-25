РИАМО - 25 авг. Московское областное УФАС России зафиксировало нарушение в ходе организации открытого конкурса по отбору компании для управления многоквартирным домом в Красногорске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

О нарушении со стороны администрации городского округа Красногорск сообщило ООО «Домлайф». Компания пожаловалась, что администрация нарушила порядок составления протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Выслушав позицию представителя администрации и изучив представленные доказательства, комиссия УФАС подтвердила факт нарушения порядка организации открытого конкурса.

Администрации Красногорска выдали обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.