РИАМО - 25 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый корпус школы №2117 в городском округе Щербинка Москвы. Здание расположено по адресу: ул. 40 лет Октября, дом №5/1, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

«За последние 10 лет мы построили в Москве свыше 430 новых школ и детских садов. А если говорить о будущем учебном годе, то 1 сентября московских детишек примут 25 новых школ и детских садов. Таких же комфортных, как эта новая школа в Щербинке», – сказал Собянин.

Школу построили недалеко от жилых комплексов, детям удобно до нее добираться.

Здание возвели на месте старого строения. Проект финансировался за счет бюджета Москвы в рамках адресной инвестиционной программы.

Корпус состоит из 4 этажей, его общая площадь – 9,2 тыс. «квадратов». Предполагается, что в нем будут учиться школьники с 6 по 11 класс.

В здании есть зоны практики по физике, химии и биологии, кабинет информатики с возможностью расширения до IT-полигона и другие кабинеты для занятий, а также специальная аудитория для лекций.

Кроме того, в школе предусмотрены 2 спортзала, современный хорошо оборудованный актовый зал, библиотека-медиатека, медблок и столовая. Есть и зона отдыха с кабинетом релаксации.

На прилегающей территории разбиты цветники и газоны, высажены новые деревья. Предусмотрены площадки для командных игр и занятий спортом.

В настоящее время в корпусе устанавливают мебель и оборудование. Первых учеников там примут уже 1 сентября.