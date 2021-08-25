РИАМО - 25 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый корпус школы №2117 в городском округе Щербинка Москвы. Здание расположено по адресу: ул. 40 лет Октября, дом №5/1, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
Школу построили недалеко от жилых комплексов, детям удобно до нее добираться.
Здание возвели на месте старого строения. Проект финансировался за счет бюджета Москвы в рамках адресной инвестиционной программы.
Корпус состоит из 4 этажей, его общая площадь – 9,2 тыс. «квадратов». Предполагается, что в нем будут учиться школьники с 6 по 11 класс.
В здании есть зоны практики по физике, химии и биологии, кабинет информатики с возможностью расширения до IT-полигона и другие кабинеты для занятий, а также специальная аудитория для лекций.
Кроме того, в школе предусмотрены 2 спортзала, современный хорошо оборудованный актовый зал, библиотека-медиатека, медблок и столовая. Есть и зона отдыха с кабинетом релаксации.
На прилегающей территории разбиты цветники и газоны, высажены новые деревья. Предусмотрены площадки для командных игр и занятий спортом.
В настоящее время в корпусе устанавливают мебель и оборудование. Первых учеников там примут уже 1 сентября.
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