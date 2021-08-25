РИАМО - 25 авг. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 776 случаев коронавируса, общее число зарегистрированных случаев в регионе достигло 417 392, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

При появлении любых симптомов ОРВИ медики рекомендуют оставаться дома и вызывать врача.

Прививки от инфекции в Подмосковье можно сделать в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Вакцинация бесплатна.

В области работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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