РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. Подольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении участников организованной группы Джанхонгира Юлдашева, Дениса Грехнева, Максима Ложкова, а также 11 соучастников. Они занимались незаконным возвратом невостребованных платежей за мобильную связь, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении более 100 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В суде установлено, что в 2018 году Юлдашев, занимая руководящую должность в управлении экономической безопасности сети салонов сотовой связи, предложил своему знакомому – директору в ряде магазинов указанной сети, совершить хищение невостребованных платежей. С этой целью они привлекли в состав группы еще 13 работников указанной организации – директоров магазинов, менеджеров, продавцов.

С сентября 2018 года по июль 2019 года участники организованной группы в различных составах по поддельным документам осуществляли возвраты невостребованных платежей за сотовую связь, которые обращали в свою пользу. Общая сумма похищенных денежных средств составила около 4,3 млн рублей.

Суд приговорил Юлдашева к 6 годам лишения свободы, Грехнева – к 5 годам и 10 месяцам. Ложков получил 5 лет лишения свободы. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Остальные подсудимые приговорены к различным срокам лишения свободы условно с испытательным сроком. В отношении одного из участников группы уголовное дело прекращено в связи со смертью.