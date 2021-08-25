РИАМО - 25 авг. Москомархитектура согласовала проект современного жилого квартала в Мневниковской пойме, сообщает пресс-служба комитета.

Генеральным проектировщиком комплекса выступила группа компаний UNK Project. Комплекс представляет собой смешанную квартальную застройку. Со стороны улицы Нижние Мневники будут построены кареобразные корпуса высотой от 9 до 16 этажей, которые защитят внутренние дворы от дорожного шума. Со стороны реки будут построены высокие корпуса в 21 этаж.

«Это один из самых масштабных проектов столицы. Его территория соизмерима с территорией княжества Монако, а по структуре и функционалу схожа с районом Хамовники в Москве. Основная идея заключается в создании многообразной среды. Все здания имеют подчеркнуто разную архитектуру, при этом работы ведутся в рамках единой концепции», – рассказал о проекте руководитель группы компаний UNK Юлий Борисов.

Проект станет частью крупного жилого комплекса «Остров» от компании «Донстрой». Жилой квартал будет иметь уникальные видовые характеристики. С севера и северо-запада откроется перспектива на Гребной канал «Крылатское» и Москву-реку, с юга – на Суворовский парк и природу Мневниковской поймы.

Для всех секций комплекса предусмотрены коммерческие помещения на нижних этажах, двухэтажный подземный паркинг, кладовые для жильцов и места для хранения велосипедов.