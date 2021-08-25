РИАМО - 25 авг. На Симферопольском бульваре машина сбила мужчину. В момент аварии он проезжал пешеходный переход на самокате, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Пострадавшего доставили в одно из городских медучреждений.

Специалисты ведомства напоминают, что пересекать проезжую часть с самокатом и велосипедом можно только пешком.

Автомобилистов просят быть внимательнее во время проезда переходов: нужно снижать скорость и пропускать пешеходов.