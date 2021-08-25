РИАМО - 25 авг. Специалисты «Мосметростроя» участвуют в реализации крупного проекта Восточной Европы – они строят тоннели на участке скоростной железной дороги от Белграда до государственной границы Сербии, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Также участие принимает специалисты компании «РЖД Интернешнл». Они уже проложили два ж/д однопутных тоннеля на участке Стара-Пазова — Нови-Сад.

«Работа стартовала в сентябре 2017 года. В феврале 2022 года планируется полностью завершить обустройство и оснащение тоннелей», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Сложные работы

По его словам, трасса тоннелей пролегала в сложных горногеологических условиях, в том числе через неустойчивые обводненные грунты. В реализации этой задачи помог богатый опыт и высокая квалификация московских метростроителей. Поэтому проект реализовали ровно в срок.

Проходку шла одновременно с южного и северного порталов по четырем забоям. Северные порталы выходили в оползневую зону в границах национального парка «Фрушка Гора». Эту часть удалось укрепить каскадом опорных конструкций из буронабивных свай, объединенных ростверками. Сбойки правого и левого тоннелей состоялись в первой половине 2020 года.

Сотрудники «Мосметростроя» построили 46 искусственных сооружений: два железнодорожных моста и две автодорожные эстакады, четыре подземных транспортных тоннеля. Кроме того, пять подземных пешеходных переходов и тридцать три водопропускные трубы.

Сложность заключалось в том, что все они находятся в населенных пунктах, в зонах действующих коммуникаций и на пересечениях автомобильных дорог. Поэтому логистика и организация строительных площадок была тщательна обдумана.

«Самыми сложными в исполнении оказались крупные объекты. Среди них — S-образная автодорожная эстакада с пролетами из преднапряженных бетонных конструкций, расположенная в городе Сремски-Карловцы, и железнодорожный мост в городе Нови-Сад, для возведения которого полностью перекрыли автомобильное движение по главной улице и выполняли работы в круглосуточном режиме», – отметил генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.

Также в число сложных объектов можно отнести автомобильный тоннель под железной дорогой на улице Божидара Аджие в городе Петроварадине.

Во время его строительства обнаружили подземное озеро, воду откачивали насосами круглосуточно, чтобы потом полностью заменить грунт. Другой аналогичный переезд, на улице Воеводы Путника в Инджии, соединяющий город с автомагистралью между Белградом и Нови-Садом, строили в стесненных условиях: в окружении жилых домов, стадиона и мукомольной фабрики.

Результатом реализации всего проекта станет увеличение скорости на этом отрезке до 200 км/ч, повышение пропускной способности линии и уровня безопасности движения.