РИАМО - 25 авг. Вакцинация от Covid-19 как правило не требует дополнительной подготовки. Однако есть ряд заболеваний, при которых может потребоваться «прикрытие» в виде других препаратов, сообщила врач-биофизик, ведущий специалист проекта Vakcina.ru Нелли Соседова.

Прежде всего обратиться за медицинской консультацией перед вакцинацией стоит людям с избыточным весом.

«Это нужно, чтобы посмотреть сопутствующие заболевания и, возможно, «прикрыть» прививку какими-нибудь другими препаратами», – объяснила Соседова в интервью радио Sputnik.

Лишний вес часто сопровождается заболеваниями, при которых необходима поддержка организма.

«Если у человека венозный застой крови, есть варикозное расширение вен и так далее, такому человеку врач может назначить антикоагулянты. Мы не знаем, каким будет поствакцинальное состояние, поэтому нужно «прикрытие», – рассказала эксперт.

Она отметила, что решение о добавлении сопутствующего препарата может принимать только врач.

«Врачи могут назначить препараты на все время, пока идет выработка иммунитета. Дальше все нормализуется, и иммунная система придет к нормальному состоянию», – отметила Соседова.

Она подчеркнула, что препараты могут понадобиться далеко не всем.

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