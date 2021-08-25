РИАМО - 25 авг. Во время реконструкции станции столичной подземки «Каховская» планируется благоустроить свыше 40 тыс. кв. м прилегающей территории, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

После проведения работ станция войдет в состав Большой кольцевой линии.

«В ходе благоустройства территории, прилегающей к станции «Каховская», сохранятся все имеющиеся зеленые насаждения, а это более 360 деревьев и кустарников. Также возле станции разобьют цветники, установят скамейки, урны», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что около 18 тыс. «квадратов» благоустроят на 1 этапе к вводу станции. Около 22 тыс. кв. м приведут в порядок позже, во время 2 этапа – к открытию новой пересадки на «Севастопольскую».

Помимо озеленения на участке проведут и дорожные работы: восстановят асфальтобетонное покрытие, обустроят велопарковки.

На станции «Каховская» в настоящее время устанавливают настенные панно.

«Также близятся к завершению архитектурно-отделочные работы путевых стен. В кассовых залах и вестибюлях станции ведется монтаж подвесного потолка», – отметил директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Большая кольцевая линия – флагманский проект метростроения Москвы. Ее протяженность составит 70 км. Линия объединит 31 станцию, из которых 12 уже работают. В 2021 году планируется ввести еще 9 новых станций и одну реконструированную – «Каховскую».

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