РИАМО - 25 авг. Строители приступили к завершающему этапу работ по капитальному ремонту жилого дома, расположенного около парка «Сокольники» в столице, сообщили РИАМО в пресс-службе Фонда капитального ремонта города Москвы.

Объект располагается по адресу: улица Павла Корчагина, дом 10. Здание было возведено в 1956 году.

«Проект капитального ремонта этого здания включил в себя замену сетей электроснабжения, обновление систем водоотведения, систем холодного и горячего водоснабжения, а также систем теплоснабжения, работы по восстановлению крыши, капремонту подвальных помещений, подъездов и фасада дома», - отметили в пресс-службе.

Здание имеет необычную форму в виде буквы «С» с небольшими выступами и двумя сквозными арками. Никаких декоративных элементов у дома нет, зато у него толстые кирпичные стены, которые обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию в квартирах.

«Для ремонта многоквартирных жилых зданий мы применяем самые современные технологии, которые позволяют не только вернуть дому первоначальные технические параметры, но и красивый облик. Мы идем в ногу со временем, создавая для москвичей уют и комфорт. Вместе с капремонтом дом приобретает по сути вторую жизнь», – подчеркнул заместитель генерального директора ФКР Москвы Павел Рябоненко.