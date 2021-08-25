РИАМО - 25 авг. Специалисты восстановили маскароны с изображением львов на фасаде доходного дома архитектора Петра Ушакова в Пожарском переулке в центре столицы, сообщили РИАМО в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) города Москвы.

«Три маскарона, находящихся в плачевном состоянии, решили отлить заново, сделав точную копию с четвертого. Для этого льва сняли, тщательно очистили и отреставрировали незначительные сколы. Важно отметить, что маскарон не доводился до академического вида. Все авторские штрихи и неровности полностью сохранены», - отметили в пресс-службе.

По созданной маске была изготовлена силиконовая форма, с помощью которой затем были заново отлиты три новых льва. Отличить их от оригинала практически невозможно, новые львы максимально точно повторяют старых. При отливке использовался гипс.

«Специалисты также отреставрируют фриз с изображениями грифонов, замковые камни над окнами, парные пилястры, карнизы, двухколонные портики входной группы и металлические ограждения балконов. Для максимальной сохранности все поверхности обработают безопасным защитным составом», - подчеркнул заместитель генерального директора ФКР Москвы Павел Рябоненко.