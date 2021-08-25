В ходе спецоперации сотрудниками ФСБ были задержаны участники запрещенной в России террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад».

На кадрах оперативной съемки видно, как вооруженные бойцы спецподразделений ФСБ заходят в частные дома и квартиры, где находятся подозреваемые. Мужчин заковывают в наручники и доставляют в микроавтобусы.

При обысках у них найдена экстремистская литература и видеоматериалы с пропагандой терактов. Возбуждены уголовные дела.